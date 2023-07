Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën dashuria vazhdon në mënyrën më të mirë ndaj shijoje këtë periudhë pa u menduar shumë. Në punë, dëshira për të bërë është e madhe dhe shumë shpejt të gjithë do ta kuptojnë vlerën tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Përpara se t’i jepni fund një historie dashurie, do të ishte më mirë të mendoni me kujdes. Beqarët mund të bëjnë takime të reja dhe të vijnë mundësi të reja nga ana profesionale, por do të jetë e nevojshme të vlerësoni edhe gabimet e së shkuarës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Hëna është përballë, ndaj kushtojini vëmendje marrëdhënieve me të tjerët. Në punë duhet të nxirrni në pah gjithë kreativitetin tuaj. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të rregullohet dhe ju presin kënaqësi të mëdha.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Yjet nuk ju mbështesin shumë në këtë të hënë megjithatë, do t’ju duhet të përballeni me një zgjedhje dashurie. Në punë ka pak lodhje dhe gjithashtu një ndjenjë të mospërkatësisë. Ndoshta dëshironi një ndryshim peizazhi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në dashuri gjithçka po shkon në mënyrën më të mirë ndaj shijoje këtë ditë. Në punë ka vullnet për të bërë dhe Jupiteri i jep ndihmën e madhe. Edhe për ju priten kënaqësi të mëdha.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri priten pak trazira, por përpiquni të mos e humbni durimin. Në punë, është më mirë të qëndroni të qetë dhe të mos nxitoni. Duhet të jesh i durueshëm dhe të mos e marrësh nëse diçka nuk shkon ashtu siç do të doje.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Lodhja e bën veten të ndjehet dhe dashuria rrezikon të mos shkëlqejë. Kujdes nga shenjat e Peshqve, Virgjëreshës dhe Binjakëve. Mos u nxitoni në punë. Më mirë t’i merrni gjërat ngadalë dhe të mos zemëroheni nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Këtë të hënë do të keni një dëshirë të madhe për të përjetuar dashurinë pa frena, ndaj bëjeni. Edhë në punë pika e kthesës është afër, pritet një ditë e mirë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Mos e humbni besimin në dashuri edhe sepse nuk mund të jetonit pa të. Në punë dëshironi një përparim, por gjithçka është në duart tuaja. Do të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë, thjesht duhet ta dëshironi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri do të ishte më mirë të mos entuziazmoheni shumë dhe në punë vijnë ndryshime që do të çojnë në shpërngulje ose të keni shefa dhe kolegë të rinj. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë, tregoni vlerën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Hëna ju mbështet këtë të hënë dhe e bën shumë të bukur për dashurinë dhe për të kuptuar se në cilin drejtim duhet të shkoni. Në punë ka propozime që duhen pranuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Kushtojini vëmendje dashurisë. Në punë ndiheni pak të konsideruar por shumë shpejt gjërat do ndryshojnë dhe ju do bëheni protagonistë. Vetëm kini pak durim dhe ndërkohë vazhdoni të jepni maksimumin tuaj për të demonstruar personin që jeni.