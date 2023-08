Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Do të jeni shumë të kërkuar nga të tjerët dhe kjo do t’ju lejojë të zgjeroni njohuritë tuaja dhe të bëni miq të rinj. Në fushën sentimentale situata mund të bëhet shumë interesante këtë ditë të nxehtë gushti.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Para se të merrni ndonjë vendim vlerësoni me kujdes të gjitha mundësitë. Me mënyrën tuaj të veprimit mund të lëndoni njerëzit përreth jush ose ata që ju duan. Për sa i përket punës, do të vijnë disa lajme të mira.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Shumë prej jush mund të preken nga disa sëmundje të vogla. Pushoni dhe përpiquni të rimbusni bateritë. Puna po shkon shumë mirë. Në dashuri shmangni polemikat, flisni hapur me partnerin tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Mundësitë po vijnë në ditët në vijim, por ju do të duhet të jeni të mirë për t’i kapur ato. Gjendja juaj fizike është e shkëlqyer dhe fotografia juaj astrale ju ndihmon të përfitoni nga situata pozitive. Por duhet të përqendroheni tek gjërat e rëndësishme dhe jo tek ato të parëndësishmet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Ana juaj argëtuese dhe e shkujdesur më në fund do të dalë në shesh dhe do të mund t’u tregoni të tjerëve mendimet tuaja. Për beqarët do jetë një ditë e mirë kënaqësie. Vazhdoni me gjithë guximin tuaj sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrini rezultate të shkëlqyera.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo e enjte do të jetë një ditë inovative për ta përjetuar. Mund të përjetoni ndjesi të këndshme dhe gjithashtu të zbuloni emocione të reja në këto 24 orë. Prisni surpriza të këndshme gjatë fundjavës, por tani për tani duhet të bëni pak durim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Dikush do të përpiqet t’ju fusë në telashe, do të jetë koha për të nxjerrë në pah gjithë diplomacinë tuaj, për të shmangur grindjet. Shmangni diskutimet që vetëm mund t’ju shqetësojnë. Ju keni paksa shumë dyshime për partnerin tuaj, por duhet të përpiqeni të sqaroni mendimet tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Keni disa marrëdhënie që mund të jenë në ekuilibër, pa e ditur ju. Mos bëni gabim duke e marrë si të mirëqenë dashurinë e disa njerëzve, duhet të thelloheni në disa situata. Tani është koha për t’u futur në disa projekte të reja emocionuese.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kjo e enjte do të jetë një ditë për ju për t’iu përkushtuar ndjenjave. Do të ketë nga ata që do të përpiqen t’ju bëjnë të keni eksperienca të reja, mos u përmbahuni, edhe sepse tani mund të përjetoni emocione të veçanta. Mundohuni të shijoni pushimet tuaja dhe të largoheni nga të gjitha.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Jeni shumë të zënë me punë dhe kjo përfundon duke ju shpërqendruar në fushën sentimentale. Partneri juaj mund të ankohet për këtë situatë dhe për këtë arsye shfrytëzojeni këtë ditë për ta surprizuar dhe për të forcuar lidhjen.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Keni shumë mundësi në planin sentimental, por mos u tërhiqni nga instinkti sepse mund të bëni përshtypje të keqe. Kushdo që takohet me njerëz që nuk e stimulojnë mjaftueshëm, ndoshta duhet të mendojë më mirë se çfarë të bëjë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Gjatë kësaj ditë mund të merrni një pozicion të ri në nivel pune ose në grupin tuaj të miqve. Megjithatë, përpara se të merrni një vendim përfundimtar, përpiquni të peshoni avantazhet dhe disavantazhet. Nëse do të merrni një vendim të rëndësishëm, përqendrohuni në atë që dëshironi vërtet.