Një qender multifunksionale që do ti dedikohet tëresisht poetit mbarëkombëtar At Gjergj Fishta , do të jetë gati brenda muajit dhjetor të këtij viti.Objekti po ndërtohet mbi rrënojat e baneses ku ka lindur poeti në Fishtë të Lezhës, ndërsa investimi i financuar nga Qeveria Shqiptare përmes fondit Shqiptar të Zhvillimit është pjesë e projektit të “Intenerarit Fishtian”, që nis nga Lezha dhe përfundon në Shkoder.Drejtuesi i Punimeve Alfred Gjoni jep detaje rreth këtij investimi që sipas tij do të jetë një atraksion mjaft i rëndësishem kushtuar figures së At Gjergj Fishtes.

Intenerari fishtjan përfshin vendet ku ka jetuar dhe shërbyer At Gjergj Fishta dhe kjo shihet së mënyra më e mire për prezantimin e kësaj figure me vlera mbarëkombëtare.

Investimi që po realizohet në Fishtë kap vleren e 93 milion lekëve të reja dhe do të përfundojë brenda këtij viti.