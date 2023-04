Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ju keni ende një sens pozitiv nga të gjitha këndvështrimet. E gjitha falë Hënës. Puna ju pret, por do të gjeni kënaqësi. Keni shumë për të bërë, por tani është koha e duhur për të marrë diçka të re.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ditët e fundit gjërat janë përmirësuar, veçanërisht në sferën emocionale. Në punë do jeni bindës. Afërdita po luan me ju, ka shumë pengesa dhe dhimbje koke në rrugën tuaj. Për sa i përket punës, vetëbesimi është gjithçka. Fshehni pasigurinë tuaj pas një buzëqeshje.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nëse jeni në një marrëdhënie të qëndrueshme, yjet do t’ju buzëqeshin dhe do t’ju japin mundësinë të merrni akoma më shumë nga partneri juaj. Për sa i përket punës, ka të ngjarë të ndodhë një ndryshim i madh. Nëse nuk ka ndodhur ende…

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Mërkuri nuk ju ka sjellë lajme të mira në punë. Në dashuri, silluni gjithmonë me respekt ndaj partnerit. Një varg lajmesh të këqija në punë do t’ju detyrojë të bëni gjithçka që është e mundur për të shmangur konfrontimet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Marsi është në opozitë. Në punë do filloni të humbisni motivimin. Në dashuri, partneri juaj gjithmonë përpiqet t’ju ndriçojë ditët. Këto ditë do të jenë monotone, do të ketë pak lajme dhe shumë punë të mërzitshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Po kaloni një javë shumë interesante. Për sa i përket punës, do mund të shfrytëzoni sa më shumë idetë tuaja dhe fati do jetë në anën tuaj. Në fushën sentimentale situata do jetë shumë e këndshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Merkuri është përballë, gjë që do të shkaktojë ulje-ngritje në punë. Në dashuri, Venusi është në një pozicion të mirë dhe do t’ju ndihmojë shumë. Ju presin përgjegjësi dhe sfida të rënda.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Beqarët do të kenë një dëshirë të fortë për t’u shpërqendruar dhe për të bërë diçka tjetër. Për sa i përket punës, ka shumë angazhime për të përmbushur. Nuk do të ketë paqe të vërtetë shpirtërore. Pikërisht kur keni nevojë për një pushim, një tjetër fatkeqësi do të shfaqet dhe do t’ju prishë qetësinë shpirtërore. Mundohuni të mbani ankthin larg.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dielli dhe Hëna janë në lidhje me Jupiterin, ju pret një periudhë e mirë. Për sa i përket dashurisë apo ndjenjave në përgjithësi, çiftet janë shumë të qetë dhe beqarët duhet të përfitojnë nga kjo periudhë për të njohur dikë më mirë. Mbështetja e yjeve siguron paqe mendore.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do të jeni të favorizuar nga Jupiteri. Në dashuri do i besoni më shumë partnerit dhe nëse jeni beqarë mund të takoni dikë. Për sa i përket punës, do të jeni më të saktë se kurrë. Vëmendja juaj ndaj detajeve do t’ju ndihmojë të kapërceni situatat e pakëndshme që mund të shkaktojnë probleme të mëtejshme në të ardhmen.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Nëse jeni beqarë, do të jeni plot me atraksione. Stimujt e rinj i presin të lindurit në shenjën e Ujorit. Mundësi interesante do të hapen në zyrë dhe përditshmëria do bëhet pak më e gjallë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Venusi mund t’ju sjellë probleme. Në dashuri, gjetja e gjuhës së përbashkët me partnerin do të jetë më e vështirë sesa pritej. Ju keni përgjegjësi dhe nuk ka kuptim të hiqni dorë prej tyre.