Fshati italian në shpatet e thepisura të Luginës Aosta në veri-perëndim të Italisë është qyteti i vetëm i vendit që nuk arrihet me makinë. Grupi i shtatë fshatrave që përbëjnë Chamois është i lidhur përmes shtigjeve dhe rrugëve të shkelura vetëm nga këmbët, biçikletat dhe traktorët e rastit.

Deri në vitet 1960, makinat nuk ishin as në radar këtu. Në 1,815m në lartësi, Chamois u mbrojt nga autostradat dhe trafiku nga paarritshmëria e tij e madhe.

Në vitin 1965, 95% e banorëve të qytetit votuan kundër një rruge që do t’i lidhte me luginën poshtë. Por ata nuk po këmbëngulnin për izolim. Në vend të kësaj, njerëzit e Chamois kërkuan ndërtimin e një teleferiku për të zëvendësuar gjurmën e vjetër të mushkave, e cila kishte qenë prej kohësh rruga kryesore lart e poshtë në kodër.

Me një lidhje me fshatin më të afërt të Buisson në luginë, Chamois do të kishte lidhjen e tij të parë të lehtë me rrjetën në rritje të rrugëve që bashkonin Italinë – të gjitha pa një qytet plot me makina.

Teleferiku i parë ishte i vogël, por i lejoi njerëzit të lëviznin shpejt lart e poshtë malit. Ngjitja në teleferik 700 metra zgjati vetëm disa minuta. Në vitin 2001, debutoi një teleferik më modern që mund të transportonte më shumë pasagjerë në rehati më të madhe.

Popullsia, e cila dikur numëronte afërsisht 350, tani qëndron në rreth 100 banorë. Banorët e saj mbeten të vendosur, megjithatë, shfrytëzojnë madhësinë dhe rrethanat e vogla të qytetit për të eksperimentuar me projekte të qëndrueshmërisë si sistemet e energjisë së rinovueshme.

Në të vërtetë, Chamois është një nga 19 fshatrat ” Perlat Alpine ” që gjenden në Alpet e Austrisë, Gjermanisë, Italisë, Sllovenisë dhe Zvicrës.

Dhe megjithëse është i izoluar, Chamois ende tërheq vizitorët të etur për një shpejtësi më të ngadaltë, pamje të Matterhorn dhe aktivitete në natyrë. Në verë, çiklistët dhe shëtitësit eksplorojnë zonën me një ritëm të qetë; në dimër, skiatorët rrëshqasin poshtë 16 km shpate të pakërkuara dhe rrugë jashtë pistës në vendpushimin modest të skive të Chamois.

Minutat e pakta që ndajnë Chamois nga lugina më poshtë janë të mjaftueshme për ta mbrojtur atë nga shpejtësia e jetës moderne. Në qytetin e Italisë pa makina, jeta drejtohet nga një ritëm njerëzor dhe pamjet Alpine shtrihen për kilometra të tëra.