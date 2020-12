Pacientët e shtrur në spitalet COVID tashmë kanë një mënyrë të re komunikimi me të afërmit dhe familjarët që ndodhen jashtë spitalit në pritje për të marrë informacione për shëndetin e tyre. Kjo mënyrë komunikimi do të bëhet përmes tabletave të posaçme që janë vënë në dispozicion. Lajmin e ka dhënë ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila ka publikuar disa pamje brenda spitalit Infektiv, nga ku tregohet se si pacientët me COVID që janë shtruar në spital flasin me të afërmit përmes tabletave.

Për të shtruarit tek spitalet COVID nuk lejohet asnjë mjet komunikimi personal duke bërë që të shtruarit të jenë krejtësisht të vetëm ndërsa tashmë do të kenë mundësi që të komunikojnë herë pas here përmes tabletave të posaçme.