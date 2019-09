Deputeti socialdemokrat gjerman, Christian Petry, ka thënë për Deutsche Welles, se partia e tij është duke finalizuar kompromisin me kristiandemokratët dhe kristiansocialët për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Sipas Petryt “po shtohen gjasat që në datat 26 ose 27 shtator të votojmë për një “Po, me kushte”.

Kushtet e Gjermanise

– Reformimi i Kodit Zgjedhor- Funksionimi i sistemit të Drejtësisë- Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar- Ndjekje penale ndaj gjyqtarëve e prokurorëve të dyshuar për lidhje me mafian- Hetim lidhjeve të politikës me krimin- Ulja e kërkesave për azil.

Nga qarqet e CDU/CSU-së gjithashtu mësohet se dëshira e kancelares Angela Merkel, e cila e thekson vazhdimisht rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor, është që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të hyjnë së bashku në procesin çeljes së negociatave. Shanset duken të mira që kancelarja kësaj radhe t’ua mbushë mendjen edhe kolegëve më skeptikë të saj që ta shohin Shqipërinë me sy më pozitiv dhe të japin “po”-në e premtuar qysh në qershorin e vitit 2018.

Edhe kryeministri Edi Rama e paralajmëron hapjen e negociatave me kushte, pasi në prononcimin pas takimeve në Berlin, u shpreh: Sigurisht nuk bëhet fjalë për ta mbyllur procesin, por bëhet fjalë për të hyrë në një fazë të re, me kushte në çdo hap, sepse i gjithë procesi është i kushtëzuar, duhet të përmbushësh gjithmonë disa kushte për të shkuar një hap më tutje, pastaj disa kushte të tjera, pastaj disa të tjera dhe llogaritë tregojnë se të gjithë vendet që kanë kaluar në këtë proces, i cili është bërë gjithmonë e më i vështirë, për shkak se Europa, BE është bërë gjithmonë e më e ngurtë dhe ka hyrë në vështirësi të reja me vetveten, iu është dashur të përmbushin qindra e qindra kushte.”