Dje ishte një natë e vështirë për Angela Merkel. Kamerat kanë filmuar kancelaren gjermane ditën e sotme e dëshpëruar për rezultatin humbës në zgjedhjet e së dielës.

Ajo mori pjesë në zgjedhjet e djeshme në selinë e Unionit të Krishterë (Konraus Adenauer Hause) në Berlin së bashku me zyrtarë të tjerë të partisë.

Merkel me sa duket e ka pasur të vështirë për të mbajtur lotët. Kancelarja në largim mbante një maskë të zezë dhe ishte e vështirë të shihej fytyra e saj e njomur me lot.

Germany's Social Democrats narrowly won Sunday's national election, projected results showed, and claimed a ‘clear mandate’ to lead a government for the first time since 2005 and to end 16 years of conservative-led rule under Angela Merkel https://t.co/QSYMsTvflZ pic.twitter.com/lkEGX3Bici

— Reuters (@Reuters) September 27, 2021