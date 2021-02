Pothuajse e ngjashme me një ditë më parë paraqitet situata e krijuar nga përmbytjet në territorin e bashkisë Shkodër. Sipërfaqja e tokave bujqësore të përmbytura vlerësohet në 3700 hektarë, njësoj si një ditë më parë. Sipas raportit periodic të bashkisë Shkodër mbi situatën e krijuar në terren bëhet me dije se ka rënie të vogël të nivelit të ujit. Hidrometri në Dajç, shënon kuotën 6.56 m.

Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rënie të nivelit të ujit me 3 cm. Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.89 m. Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rënie të nivelit të ujit me 4 cm. Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.05 m. Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rënie të nivelit të ujit me 15 cm.

Në njësinë administrative Ana e Malit, rruga e Obotit është e pa kalueshme me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 110-120 cm. Në fshatin Obot ka prezencë uji në oborre 60cm. Rruga e Goricës ka presence uji rreth 40 cm mbi sipërfaqe. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1250 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë.

Ndërsa në njësinë Dajç, sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1550 Ha. 2. Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji me mbi 100-130 cm. 121 shtëpi kanë prezencë uji në oborre. Kemi prezencë ujit në rrugët e brëndshme të fshatrave Shirq dhe Mushan. Ka prezence uji 20 cm në rrugen Belaj- Pentar.

Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m. Rruga në lagjen Mazia-fshati Suka Dajç është e pa kalueshme me mjete të ulëta. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur në Velipojë mbetet njësoj sin një ditë ëm parë në 120 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i RI, Luarz. Ças. Vazhdon gerryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë, në njësinë administrative Gur I Zi.

Në njësinë adminsitrative Bërdicë, sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 320 Ha. Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur në njësinë Rrethina vlerësohet në 525 Ha, në fshatrat Zues (tokat në fushen e Oblikës), Shtoj i Vjeter, Shtoj i Ri dhe Dobraç.