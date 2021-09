Zbardhet kërkesa e Partisë Demokratike për Komisionin Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit. Është siguruar nga faqja BalkanWeb kërkesa e cila u depozitua sot në Kuvend. Demokratët kërkojnë krijimin e një komisioni i cili do të hetojë parregullsitë e procesit zgjedhor.

Krijimi i nje Komisioni Hetimor te Kuvendit, me:

(i)Qellim: Kontrollin e keqperdorimit te burimeve te administrates shteterore, si dhe te asgjesimit te kufirit midis Shtetit dhe Partise Socialiste ne pushtet per qellime elektorale ne zgjedhjet e 25 prillit 2021.

(ii)Objekt: (a) verifikimin e mbrojtjes dhe perdorimit te te dhenave personale (patronazhistet) nga shteti dhe Partia Socialiste per qellime elektorale;

b) verifikimin e perdorimit te fondeve publike, per qellime elektorale, duke perfshire edhe shperblimin e demeve nga termeti i vitit 2019;

(iii) (c) verifikimin e ligjshmerise se legalizimeve te ndertimeve informale per qellime elektorale; ( ) verifikimin e punesimeve ne administraten publike per qellime elektorale.

(iv) Perberje: 15 anetare, nga te cilet kryetari dhe gjashte anetare do t’i perkasin grupeve parlamentare te opozites dhe tete anetare grupit parlament te mazhorances.

(v) Afat: 3 muaj nga krijimi i Komisonit Hetimor.

2. Mbledhjen e Konferences se Kryetareve per shqyrtimin e kesaj kerkese dhe caktimin e dates se miratimit ne Kuvend ne seancen plenare mete afert.