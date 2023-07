Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ky muaj është shumë i rëndësishëm për ndjenjat, ata që martohen tani do të kenë një martesë me fat dhe për ata që duan të kenë fëmijë, kjo është një periudhë shumë pjellore. Gjithçka e lindur e ditës së shtunë do jetë pozitive. Në punë problemet që kanë lindur ditët e fundit do të zgjidhen dhe do të vijnë propozime të mira, por nuk duhet të pranoni gjithçka, tregohuni selektiv.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Venusi është ende disonant dhe sjell me vete disa dyshime edhe në lidhje me shtëpinë dhe vendimet e rëndësishme që duhen marrë. Çiftet solide kanë humbur shumë kohë duke folur për çështjet e parave, është koha për të rikuperuar pak intimitet! Në vendin e punës do ketë disa situata intriguese.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën do jeni pak të lodhur, por kjo nuk do të ndikojë në faktin se mund të takoni njerëz që mund të ndryshojnë rrënjësisht jetën tuaj. Saturni është kundër tij, duhet të rishikoni diçka në lidhje me metodat tuaja të punës dhe gjithashtu mund të bëni zgjedhje të reja, por jini të kujdesshëm në gjykimet tuaja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Hëna e favorshme do t’ju japë shumë energji dhe do t’ju bëjë më të disponueshëm. Nëse keni diçka shumë të rëndësishme për t’i thënë partnerit, bëjeni të shtunën dhe mos prisni të dielen. Në punë do ju duhet të përballeni me disa debate, por në fund do të dilni në krye.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Nëse diçka nuk shkon në marrëdhënien tuaj, do të ishte e përshtatshme të flisni për këtë. Dita e shtunë do jetë e favorshme për ndjenjat. Ju këshilloj të shmangni përballjet e drejtpërdrejta me një person të lindur në shenjën e Ujorit. Në punë do t’ju duhet të shlyeni disa fatura që kanë mbetur të varura prej pak kohësh.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën do të ndiheni shumë të paduruar, të lodhur dhe me mungesë energjie, kjo mund të komprometojë marrëdhënien tuaj. Në vendin e punës ju këshilloj të jeni të kujdesshëm, në çdo rast një relaksim i vogël nuk do t’ju dëmtonte. Në fund të ditës do të keni një rënie fizike.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Monotonia nuk është vërtet për ju, nëse jetoni një histori dashurie për një kohë të gjatë, mund të ndjeni nevojën të shikoni përreth. Ata që jetojnë një histori dashurie shumë të rëndësishme mund të kënaqen edhe me diçka transgresive me partnerin e tyre.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Përpiquni të kaloni sa më shumë kohë me personin që doni, keni shumë gjëra për të kapur! Aftësia për të vepruar është rikthyer dhe ju ndiheni shumë mirëkuptues të shtunën, ndaj shmangni marrjen e gjithçkaje kokë më kokë. Në punë mos mendoni negativisht, yjet do sjellin ndryshime në marrëveshje dhe kontrata.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Unë ju këshilloj të mbani në heshtje agjitacionin tuaj dhe t’i lini gjërat të rrëshqasin mbi ju. Problemet që po përjetoni tani nuk janë në dorën tuaj dhe për këtë arsye jeni edhe më të zemëruar. Në punë jeni pak konfuz, më mirë shtyjini angazhimet tuaja për javën e ardhshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Nëse duhet të merreni me një temë disi të mprehtë me partnerin tuaj, më mirë bëjeni tështunën mos e shtyni për të dielën. Në këtë ditë do të keni shumë kënaqësi dhe do ndiheni gati për të përballuar problemet. Do të jetë një ditë e lehtë në punë, por mos e humbni vigjilencën sepse disa komplikime mund të kthehen të shtunën.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën mund të afroni një person nga i cili largoheni jo shumë kohë më parë. Kjo mund të jetë dita juaj me fat, në fakt mund të merrni një propozim të këndshëm nga shoku juaj. Kënaqësitë e vogla do të vijnë edhe në punë, por mos harroni se problemet që kanë lindur së fundmi ju keni shkaktuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Afërdita është neutrale me shenjën tuaj, historitë e dashurisë të lindura disa muaj më parë kanë majat e pasionit. Ju keni vendosur të ndiqni vetëm marrëdhëniet që kanë rëndësi dhe të ndërpresni lidhjet me njerëzit që nuk i konsideroni më të rëndësishëm. Pozitiviteti më në fund kthehet në punë, por mos e vendosni veten kundër dikujt që mund t’ju ndihmojë në të ardhmen.