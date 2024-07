Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten dita do nis me një dozë të këndshme pozitiviteti dhe duhet ta shfrytëzoni për të bërë diçka të këndshme me partnerin. Në punë, bëni një pushim të shkurtër për t’u çlodhur. Përveshni mëngët dhe punoni shumë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten yjet flasin për dashurinë, kështu që nëse keni një lidhje prej disa kohësh, mund të mendoni ta zyrtarizoni atë me një martesë. Lajmet vijnë së shpejti në punë. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten mund të nervozoheni për gjëra të vogla, por përpiquni të qëndroni të qetë. Javën e ardhshme gjithçka do jetë më mirë si në dashuri ashtu edhe në punë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Përveshni mëngët dhe punoni shumë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten nëse jeni beqar, mos u mbyllni në shtëpi sepse duke filluar nga dita e premte mund të përjetoni emocione të bukura. Në punë, kushtojini vëmendje disa keqkuptimeve të vogla me kolegët.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten keni shumë vendosmëri dhe kjo do t’ju bëjë tërheqës në sytë e të gjithëve. Në punë, bëni kujdes që të mos dukeni pedant, përndryshe mund të nxisni pak xhelozi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten takimet janë të favorizuara gjatë kësaj periudhe ndaj mos qëndroni brenda. Ata që janë beqarë mund të mbyllin mundësi të shkëlqyera negociatash dhe takimesh. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mundësi të shkëlqyera për sukses. Ju mund të gjeni shpirtin tuaj binjak.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kjo ditë e premte qielli flet për dashurinë dhe u jep emocione të bukura çifteve që duan njëri-tjetrin. Në punë fokusojeni gjithçka në mundësi të reja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten ky qiell jep pozitivitet dhe shkathtësi në dashuri dhe në punë i gjithë angazhimi do të vihet re nga eprorët. Më mirë mos humbni shumë kohë, qëndroni të përqendruar dhe shmangni shpërqendrimet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten nëse jeni beqar në dashuri, përpiquni të takoni njerëz të rinj dhe të ktheheni në lojë. Në punë, periudha është e shkëlqyer për profesionistët e lirë. Demonstroni të gjithë vlerën tuaj dhe aftësitë që keni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo ditë e premte çdo gjë do mund ta përjetoni më lehtë. Ndiqni instinktet tuaja si në dashuri ashtu edhe në punë dhe kërkoni projekte të reja interesante për t’u angazhuar.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten yjet flasin për dashurinë dhe të shtunën mund të takoni dikë interesant. Në punë ka një dëshirë të madhe për stimuj të rinj. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë. Nuk ka kufi për aftësitë tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten hidhuni në dashuri nëse ka dikë që ju intereson. Në punë diçka ka filluar të ecë pozitivisht. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planeve tuaja. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.