Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën do ta përjetoni në mënyrë shumë bindëse nga të gjitha pikëpamjet falë Hënës. Në dashuri mund të përfitoni nga kjo për të arritur një mirëkuptim të përsosur në çift me partnerin tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën java do të fillojë e ndrydhur, ndoshta për shkak të Venusit në kundërshtim. Gjërat do të rregullohen në mes të javës. Por vazhdimi i ditëve të ardhshme do jete i bukur.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën një javë e mrekullueshme po fillon nga pikëpamja e dashurisë. Nëse jeni në një marrëdhënie të qëndrueshme, yjet do ju buzëqeshin dhe do ju japin mundësinë të merrni edhe diçka më shumë nga partneri juaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën yjet ju thonë se gjatë orëve të ardhshme do ta keni Jupiterin në opozitë ndërsa Mërkuri nuk do t’ju sjellë lajme të mira në punë. Tregoni gjithmonë respekt për partnerin tuaj.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën java që do të nisë nuk do të jetë shumë emocionuese për ju për shkak të Marsit në opozitë. Ju filloni të ndiheni të demoralizuar pasi të ardhurat tuaja aktualisht nuk janë aq të larta.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën një ditë dhe javë shumë stimuluese ju pret falë Jupiterit të favorshëm. Për sa i përket punës, do të keni shumë fat pasi do të arrini t’i zhvilloni sa më mirë idetë tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën gjatë orëve të ardhshme të kësaj jave në mes të prillit do të keni Merkurin në opozitë që do t’ju çojë të përjetoni ulje-ngritje të ndryshme në punë. Në dashuri, megjithatë, Venusi në një pozicion të favorshëm do të jetë një ndihmë e madhe.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën këtë ditë mesprilli do ta përjetoni mes ulje ngritjeve. Në dashuri, një forcë e mirë do t’ju ndihmojë shumë në marrëdhënien tuaj në çift. Nëse jeni beqarë do keni një dëshirë të madhe për të shpërqendruar veten. Për të bërë diçka ndryshe, ndoshta do të jetë një mundësi për të pasur disa takime interesante.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën me Diellin dhe Hënën në treshe, një ditë e mirë por edhe javë premton të jetë e mirë për ju. Sa i përket dashurisë, kimia e çiftit do jetë shumë e mirë gjatë orëve të ardhshme të këtij 15 prilli.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën gjatë gjithë kësaj jave të mesit të prillit do të keni një Jupiter të favorshëm. Në dashuri i jepni më shumë besim partnerit, ndërsa nëse jeni beqarë mund të takoni njerëz interesantë. Ndoshta një gjë të çon në një tjetër. Për sa i përket punës jeni më preciz se kurrë në këtë periudhë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën yje shumë stimulues sidomos kur bëhet fjalë për punën. Përdorini ato në avantazhin tuaj. Në dashuri familja do jetë shumë e rëndësishme dhe për asgjë në botë do e lini në vështirësi partnerin.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën gjatë kësaj jave në mes të muajit Afërdita mund t’ju sjellë probleme. Në dashuri do ju duket më e vështirë se sa pritej të kaloni mirë me partnerin. Për sa i përket punës, do të fitoni dy herë më shumë vetë.