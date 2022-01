Hulumtimet në SHBA kanë treguar se një ushtrim i përditshëm prej vetëm disa minutash do të parandalonte qindra mijëra vdekje në mbarë botën.

Sipas hulumtimeve, vetëm në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 110.000 vdekje do të parandaloheshin çdo vit nëse të rriturit mbi moshën 40 vjeçare do të ushtroheshin të paktën 10 minuta në ditë, ose do të linin kohë për aktivitet fizik të moderuar deri në sforcim përveç rutinës së tyre të zakonshme.

Nëse aktiviteti shtesë do të rritej në 20 ose 30 minuta, numri i vdekjeve të parandaluara do të ishte edhe më i lartë çdo vit, pohojnë të dhënat nga një studim i publikuar në revistën JAMA Internal Medicine.

“Të gjithë e dimë se ushtrimet janë të mira për ne, ndërsa ky hulumtim është një dëshmi shtesë për këtë në nivel të gjithë popullatës. Nëse të rriturit mbi moshën 40 vjeçare do të ushtronin pak më shumë çdo ditë, një numër i madh vdekjesh mund të parandaloheshin çdo vit”, ka deklaruar Pedro Saint-Maurice, autor i kërkimit dhe epidemiolog në Institutin Kombëtar të Kancerit në SHBA.

Ecja në ambient të jashtëm ose në shiritin vrapues, është një nga mënyrat më të mira dhe më të lehta për ta mbajtur aktivitetin fizik. Gjithashtu, shkencëtarët veçojnë jogën, sepse ajo largon stresin dhe rekomandohen ushtrime në shtëpi në bazë të peshës së trupit tuaj, pra pa përdorimin e peshave dhe pajisjeve për ushtrime.

Çelësi është të bëni ushtrime që do të aktivizojnë të gjithë trupin. Një shembull është 10 deri në 25 pompa, 20 deri në 40 ulje-ngritje dhe disa minuta ecje të shpejtë në një në vend.