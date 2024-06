Komisioni Anti-Korrupsion me drejtues Fatmir Xhafajn do të zhvillojë nesër mbledhjen e parë të konstituimit.

Mbledhja do të mbahet në orën 9.30d he do të jetë e pranishme edhe kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla.

Në mbledhje janë të ftuar edhe deputetët e opozitës, ndonëse këta të fundit nuk e kanë votuar dhe kanë deklaruar se nuk do të bëhen pjesë e këtij komisioni të Posaçëm.