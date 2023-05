Kriza ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve, ka bërë që mbreti Charles të mbledhë pak dorën sa i takon shpenzimeve për ceremoninë e kurorëzimit. Ceremonia do të mbahet këtë të shtunë, kurorëzimi i parë në më shumë se 70 vjet, shkruan Euronews. Kështu, vendi ka marrë të gjitha masat për një festë tre-ditore në të cilët do të ketë festa në rrugë dhe një procesion madhështor publik. Por ka një pyetje që duket se është në mendjen e shumë njerëzve: sa do të kushtojë kjo dhe kush po paguan për të?

Epo, përgjigjja e shkurtër është përafërsisht 113 milionë euro (ose 100 milionë funte). Ashtu si me jubiletë dhe ngjarje të tjera të ngjashme, kostoja totale është e disponueshme vetëm disa muaj, ndoshta edhe vite pas ngjarjes. Por shumica e ekspertëve besojnë se kurorëzimi do të kushtojë rreth 57 milionë – 113 milionë euro (50 milionë deri në 100 milionë funte). Ndryshe nga dasmat, të cilat paguhen nga Familja Mbretërore, kurorëzimi është një funksion shtetëror, kështu që taksapaguesit kryesisht do të paguajnë faturën për këtë ngjarje. BBC pretendon se disa nga fondet për ceremoninë do të vijnë gjithashtu nga “Privy Purse” – të ardhurat private të familjes mbretërore.

Pjesa më e madhe e shpenzimeve të familjes mbretërore mbulohen nga një pagesë vjetore e taksapaguesve të njohur si “Granti Sovran”. Financimi për “Grantin Sovran” vjen nga një përqindje e fitimeve të të ardhurave të “Crown Estate”, një koleksion tokash dhe pronash, në pronësi të monarkut gjatë mbretërimit të tyre, por të kontrolluara në mënyrë të pavarur nga një bord. Në vitin 2022, ai u caktua në ekuivalentin e 97 milionë eurove – afërsisht 1.50 euro për çdo person në MB. Shumica e pagesës shkon për mirëmbajtjen e pronës, kostot e listës së pagave, shpenzimet e udhëtimit dhe ngjarjet. Ndërkohë, kurorëzimi i mbretëreshës së ndjerë Elizabeth kushtoi 1.5 milion funte në vitin 1953. Kjo është ekuivalenti i 56 milionë eurove në paratë e sotme.

Çmimi i dyfishuar për kurorëzimin e Charles është kryesisht për shkak të sigurisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për rreziqet e mundshme të sulmeve terroriste – diçka që nuk do të kishte qenë një çështje kaq e madhe në vitet 1950.

Pro dhe kundër shpenzimeve të mëdha

Ndërsa Mbretëria e Bashkuar vuan një krizë të kostos së jetesës me çmimet në rritje të ushqimit dhe energjisë, si dhe një valë veprimesh industriale, njerëzit në mediat sociale kanë qenë kritikë ndaj Familjes Mbretërore për organizimin e një ngjarje kaq luksoze. “Fakti që mbreti Charles po lejohet të ketë një kurorëzim luksoz në mes të një krize të kostos së jetesës është absolutisht i neveritshëm”, ka thënë një përdorues i Twitter. “Para të pamjaftueshme për mjekët, por ne shpenzojmë miliona për këtë ngjarje”, shtoi një tjetër përdorues i rrjeteve sociale.

Sipas një sondazhi të fundit të YouGov, 51% e britanikëve nuk mendojnë se kurorëzimi duhet të financohet nga taksapaguesit. Dhe Mbreti Charles III është thënë se “është i ndjeshëm” ndaj këtyre opinioneve dhe ka vendosur të ‘hollojë’ festimet. Kështu ceremonia do të jetë më e shkurtër se ajo e nënës së tij – do të zgjasë 90 minuta deri në 2 orë në vend të 3 orësh si ajo e Mbretëreshës Elizabeth II. Charles po fton gjithashtu më pak njerëz: afërsisht 2,200 personalitete dhe udhëheqës të huaj do të jenë të pranishëm në krahasim me më shumë se 8,200 të ftuar që morën pjesë në ceremoninë e kurorëzimit të Mbretëreshës Elizabeth në vitin 1953.

Mbreti do të zgjedhë gjithashtu një uniformë ushtarake në vend të një veshjeje kurorëzimi të bërë me porosi dhe shumë të shtrenjtë. Por për disa “mbretërorë”, ia vlen të shpenzohen këto para. Ata argumentojnë se të drejtat televizive në mbarë botën për ceremoninë do të mbulojnë kostot dhe turistët që do të udhëtojnë për kurorëzimin do të ndihmojnë ekonominë e vendit. Sipas kompanisë konsulente “Brand Finance”, dasma e William dhe Kate solli më shumë se 1.5 miliard euro për ekonominë britanike vetëm në vitin 2018.