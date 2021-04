Sot ne Tirane ka nisur vaksinimi i personave mbi 60 vjeç me semundje kronike, ndersa ne qytetin e Shkodres do te nise diten e neserme.

Kryevaksinatori i Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Shkoder, Arben Xhabija tha se edhe per kete grupmoshe do te perdoret vaksina kineze Sinovac.

Kryevaksinatori ka bere te ditur se deri tani ne qytetin e Shkodres jane vaksinuar me shume se 50 mije persona.

Ai theksoi se nuk do te kete me radhe te gjata ne Njesine Vendore te Kujdesit Shendetesor, pasi vaksinimi tani do kryhet edhe ne qendra shendetesore.