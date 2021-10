Nga kjo e hënë (1 nëntor) në vendin tonë do të nisë vaksinimi me dozën e tretë anti-covid për ata persona që e kanë kryer para 6 muajsh dozën e dytë të vaksinës. Përfitues të dozës së tretë janë personat mbi 60 vjeç.

“Një rol luan të rëndësishëm edhe në këtë fazë luan mjeku i familjes, sepse doza e tretë bëhet në konsultë me mjekun. Mund të ketë një kombinim të vaksinave”,-thotë një mjeke.

Po mjekët e kanë me detyrim dozën e tretë?

Prej fillimit të nëntorit do të ulet dhe fasha e vaksinimit në 16 vjeç. Për këtë grupmoshë sipas ekspertëve të ISHP-së rekomandohet vetëm vaksina Pfizer. Do të kenë mundësi edhe fëmijët deri në 12-vjeç me probleme shëndetësore.