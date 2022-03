Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë/Zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Josep Borrell, do të udhëtojë në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Bosnjë dhe Hercegovinë në datat 13-16 mars. Vizita do të riafirmojë angazhimin dhe mbështetjen e BE-së për rajonin, duke pasur parasysh edhe luftën ruse kundër Ukrainës dhe ndikimin e saj në sigurinë e Evropës në tërësi.

Të hënën, HR/VP Borrell do të jetë në Shkup të Maqedonisë së Veriut ku do të ketë takime me presidentin Stevo Pendarovski, kryeministrin Dimitar Kovaçevski dhe zëvendëskryeministrin për çështje evropiane, Bojan Marichijk, ministrin e jashtëm Bujar Osmani, ministrin e Mbrojtjes. Slavjanka Petrovska si dhe me kryetarin e Kuvendit Talat Xhaferi dhe kryetarët e grupeve parlamentare. Përfaqësuesja e Lartë do të mbajë një konferencë për media me kryeministrin Kovaçevski në orën 12:00, e cila do të transmetohet në EbS . Përfaqësuesja e Lartë do të marrë pjesë gjithashtu në një event ku përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave rinore do të prezantojnë punën e tyre mbi kontributin e Ballkanit Perëndimor në Konferencën për Ardhmërinë e Evropës . Ngjarja mund të transmetohet drejtpërdrejt në Kanali i EEAS në Facebook(lidhja është e jashtme).

Të martën, Përfaqësuesi i Lartë do të udhëtojë për në Tiranë të Shqipërisë, ku do të takohet me kryeministrin Edi Rama. Takimi i tyre do të pasohet nga një pikë shtypi në orën 11:00 . Përfaqësuesi i Lartë Borrell do të takohet me përfaqësues të tjerë të autoriteteve shqiptare dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe do të vizitojë punimet e vazhdueshme restauruese në mozaikun e Muzeut Historik Kombëtar, i rinovuar nën ndihmën e BE-së për rimëkëmbjen pas tërmetit .

Të mërkurën, Përfaqësuesi i Lartë do të jetë në Sarajevë, Bosnje-Hercegovinë, ku së pari do të bëjë një vizitë në Operacionin EUFOR Althea, kapaciteti i trupave të të cilit në terren është pothuajse dyfishuar kohët e fundit. Përfaqësuesi i Lartë Borrell do të takohet më pas me autoritetet e BiH, përfaqësues të opozitës politike dhe shoqërinë civile.