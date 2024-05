Shumë britanikë dynden në Nicë ose në Kanë kur shkojnë me pushime në rivierën franceze. I vendosur në kufirin midis Francës dhe Italisë, qyteti bregdetar Menton është quajtur “Perla e Rivierës” nga pushuesit. Përpara se të bëhej zyrtarisht pjesë e Francës në 1860, Menton kishte qenë pjesë e Sardenjës dhe Monakos. Në mesin e shekullit të 19-të, Menton u shkëput nga Monako pasi u vendosën taksa të rënda në tregtinë e limonit, e cila ishte industria e saj kryesore. Çdo vit, qyteti mban një festë limoni për të festuar prodhimin e frutave të agrumeve në qytetin bregdetar.

Me mbi 300 ditë me diell në vit, Mention thuhet se është qyteti më i ngrohtë përgjatë Rivierës Franceze. Plazhi më i madh në Menton është plazhi Les Sablettes, i cili është një përzierje e zhavorrit të imët dhe rërës. Shëtitorja është e veshur me palma, pjergulla dhe shatërvanë uji, duke u ofruar pushuesve shumë vende për t’u çlodhur nën hije. Atraksione të tjera turistike në Menton përfshijnë Muzeun Jean Cocteau, i cili i bën homazh poetit dhe dramaturgut francez. Aeroporti më i afërt me Menton është Aeroporti i Nice, i cili është vetëm 45 minuta me makinë nga qyteti francez.

Qytete të tjera bregdetare në Evropë

Ndërsa Riviera Franceze mund të jetë mjaft e njohur për britanikët, ka shumë brigje të tjera pak të njohura në të gjithë Evropën. Një nga ato vende është Sopoti, i cili ka marrë nofkën Riviera Polake falë plazhit me rërë të bardhë dhe vijës bregdetare blu. I vendosur në Detin Baltik në Poloninë veriore, Sopot është shtëpia e një plazhi me rërë të bardhë, ujërave blu dhe skelës më të gjatë prej druri në Evropë. Ekziston edhe Riviera daneze, e cila është shtëpia e Hornbæk – një vend i njohur pushimesh me vendasit danezë. Qyteti bregdetar i Hornbæk është pak më pak se një orë larg Kopenhagës (kryeqyteti i Danimarkës), dhe është gjithashtu shtëpia e plazhit më të madh në Rivierën Daneze. Por përjashtim nuk bën Riviera Shqiptare, që përfshihet ndër vendet më të mira për t’u vizituar, shkruan The Sun.