Shkodër

Vihen në pranga 4 shtetas, për vepra të ndryshme penale.

Nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve dhe Narkotikëve të DVP Shkodër, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit V. Gj., 28 vjeç, banues në fshatin Prekal, Shkodër, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik” dhe “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Ky shtetas, në lagjen “Ahmet Haxhija ”Shkodër, duke drejtuar mjetin tip “Volkswagen”, nuk i është bindur urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar dhe ka tentuar të largohet.

Gjatë tentativës për tu larguar, ky shtetas ka hedhur nga dritarja e mjetit një qese me një sasi lënde narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Nga strukturat e Komisariatit të Policisë Shkodër u arrestua në flagrancë shtetasi Gj. Rr., 52 vjeç, banues në fshatin Berdicë Shkodër, për veprat penale ”Kanosja”, ”Shkatërrimi i pronës” dhe ”Prishja e qetësisë publike”, pasi gjatë një konflikti me shtetasin N. N., e ka kanosur atë me një armë gjahu që e mbante me leje, si dhe ka qëlluar në drejtim të mjetit të tij.

Po nga strukturat e Komisariatit të Policisë Shkodër u bë arrestimi në flgrancë i shtetasit D. Th., 50 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij.

Nga strukturat hetimore të Stacionit të Policisë Velipojë, nën drejtimin e Prokurorisë në vijim të veprimeve hetimore në lidhje me ngjarjen e ndodhur dje, më datë 10.02.2021, u arrestua në flagrancë shtetasi Xh. Gj., 30 vjeç, banues në fshatin Baks, Velipojë, Shkodër, për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”(xhaxhai i 12 vjeçares)

Ky shtetas u arrestua pasi në banesë mbante pa leje një armë gjahu, me të cilën shtetasi i mitur E. Gj. aksidentalisht ka shkrepur armën në drejtim të motrës së tij, shtetases E. Gj., e cila si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në Spitalin Rajonal Shkodër.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme.