Autoriteti Rrugor Shqiptar ka dhënë një informacion të përgjithshëm sa i përket situatës së akseve rrugore në vendin tonë, zonat që paraqiten problematike dhe rrugët ku duhet përdorur patjetër zinxhirët.

“Reshjet e borës kanë pushuar, por temperaturat janë shumë të ulëta, të cilat kanë favorizuar krijimin e shpejtë të akullit në zona të veçanta pavarësisht kriposjes.

Rajoni verior

Rekomandohem me zinxhirë:

Bicaj -Bushtrice K.Domaj -Draje Rec Kuben-Vasije (pjesërisht me zinxhirë)

Peshkopi- Qafë Drajë (pjesërisht me zinxhirë)

Ura e Cerenecit -Klenjë (15 kilometrat e para me zinxhirë)

Qafë Mali-Fierzë

Rrugët ku po punohet për pastrimin e rrugës:

Trebisht-Dogane(xhepisht), Ura e Çerenecit-Klenjë

Ura e Çerenecit-Sterblevë 15 kilometrat.

Rajoni qendror

Rekomandohet qarkullimi me zinxhirë:

-Laç-Milot, Halilaj-Krujë, Krujë-Sarisalltik

Nga Surreli e sipër rekomandohen vendosja e zinxhirëve ose gomave dimërore

Elbasan-Gjinar, Gramsh Kodovjat-Mollë Grabovë, Lunik Steblevë

Pjesërisht me zinxhirë K.Zëmblak-Goricë.

Rajoni jugor

Rruga e Dardhës dhe Qafa e Qarrit me goma dimërore ose zinxhirë. Voskopoja pa zinxhirë.

Në Llogara është bërë shpërndarja e vazhdueshme e kripës.

Kontraktorët janë në terren për pastrimin e akseve dhe shpërndarjen e kripës.

Të gjithë drejtuesit e mjeteve të lëvizin vetëm me goma dimri ose zinxhirë, të reduktojnë shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe udhëzimet e Policisë Rrugore”, shkruhet në njoftim.

Në qarkun e Korçës reshjet e dëborës kanë pushuat dhe moti është i kthjellët, ndërkohë temperatura është – 9 gradë dhe vendi është përfshirë nga ngrica. Aksi rrugor Qafë Thanë-Doganë vijon ende të jetë problematik, pavarësisht punës të bërë gjatë natës është mundur të hapet vetëm një korsi, dhe është e kalueshme vetëm nga mjete 4×4, ndërkohë në doganë ka ende mjete të cilat presin të kalojnë.

Makina të mbuluara me dëborë deri në xhama dhe pritjet pa fund të qytetarëve në të ftohtë, mbrëmjen e djeshme bëri që Qafë Thana të ishte një nder zonat më problematike në Shqipëri.

Mbetet e paqartë se çfarë ka ndodhur me njerëzit që ishin mbrëmë në doganë.

Policia është stacionuar në zonat problematike duke mos lejuar qarkullimin e mjeteve.

Vijon puna nga autoritet përkatëse por situata që lanë pas reshjet e dendura të dëborës e bëjnë mjaft të vështirë.