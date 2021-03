Nis zyrtarisht sot fushata elektorale për zgjedhjet parlametare të 25 prillit. Disa nga partitë politike do të zhvillojnë sot takime për të hapur këtë fushatë që do të zgjas për një muaj. Ndryshe nga vitet e tjera për shkak të situatës në të cilën ndodhemi të krijuar nga Covid-19 pritet që të ketë një numër më të vogël të pjesmarrësve.

Të pyetur nëse do të marrin pjesë në takimet që do të bëhen gjatë fushatës një pjesë e mirë e qytetarëve të Shkodrës nuk janë të interesuar pasi sipas tyre pengesë nuk është Covid-19 por humbja e shpresës tek partitë.

Ndonëse sot ka nisur zyrtarisht fushata partitë politike në të gjithë vendin kanë më shumë se një javë që po bëjnë fushatë. Ndryshe nga vitet e tjera risisa e këtyre zgjedhjeve është dhe gara brenda llojit ku secili kandidat lufton për të marrë sa më shumë vota.

Fushata do të zgjasë deri me 23 prill për të ja lënë vendin betejës elektorale që do të zhvillohet me 25 prillë.