Nis prishja e ndërtimeve pa leje nga IKMT për ti hapur rrugë projektit të rikonstruksionin të hyrjes së Shkodrës. Fadromat e IKMT sapo kanë shembur objektin e parë ndërsa ditën e sotme do të jenë edhe dy objekte të tjera që do të prishen nga 11 që janë në total pa leje. 10 të tjera presin shpronësimin ndërsa edhe aty do të ndodh i njëjti proces. Në total janë 21 objekte në listë për t’u shembur.