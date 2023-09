Mbrëmjen e së martës ka startuar sezoni I ri televiziv I emisionit “Tonight” në Star Plus Tv nën drejtimin e gazetarit të mirënjohur Simon Shkreli. I ftuari I parë I këtij sezoni Ishte kryetari I bashkisë Lezhë, Pjerin Ndreu I cili deklaroi se së bashku me kryetarin e bashkisë Shkodër Benet Beci do t’I japin një tjetër zhvillim rajonit të veriut.

Kryetari Ndreu shtroi disa nga problematikat që përballen çdo ditë banorët në Lezhë, por që shumë shpejt do të marrin zgjidhje.

Gjatë diskutimeve në studio, kryebashkiaku Pjerin Ndreu deklaroi se gjatë këtij mandati do të punojë fort për përmirësimin e infrastrukturës në Lezhë, pasi ka për qëllim t’I shërbejë deri në fund interesave të qytetarëve.