Sot ka nisur vaksinimi i 60 mijë punonjësve të fabrikave me material porositës, teksa janë kryer më shumë se 380 mijë vaksinime në të gjithë vendin.

Kryeministri Edi Rama ishte një një fasoneri, ku foli edhe për rritjen e pagës minimale, nga 300 mijë lekë në 400 mijë lekë të vjetra.

Do të vijojmë pa u ndalur derisa qytetari i fundit të jetë vaksinuar, në mbrojtje të jetës dhe për t’i dhënë vrull ekonomisë e turizmi.’ shkruan Rama.

‘Në shpresojmë me vaksinimin dhe Europa të hapet. Nëse unë kam një produkt 100% kam mundësi ti shtoj rrogat dhe të jem më kompetitivë në treg.’- tha administratori i firmës.

‘Ne do i ndihmojmë këta dhe këta do t’u rrisin rrogën juve. Minimalen do ta çojmë 400. Vaksinat tani do t’u ndihmojnë, shumë e rëndësishme është të kemi mirë gratë, burrat pastaj shohim e bëjmë.’- tha Rama.