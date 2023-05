Ka nisur procesi i votimit ne te gjitha qendrat e 4 kzaz te qarkut Lezhe. Ne disa prej tyre procesi ka nisur me disa minuta vonese, per shkak te disa problemeve te vogla por qe jane zgjidhur.

Ne qarkun e Lezhes jane thirrur per te votuar per te zgjedhur kryebashkiaket e rinj dhe anetaret e keshillit bashkiak 176 789 zgjedhes, ku numrin me te larte te tyre e ze bashkia Lezhe me 90 517 qytetare.