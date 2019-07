Deputeti demokrat Myslim Murrizi kushtëzoi mbështetjen e nismave, ligjeve dhe shkarkimin e Metës me kushtin për shumicën për miratimin e reformës zgjedhore. “Ku e gjeni këtë siguri se qenka vetëm për pjesën tjetër dhe jo për ju drejtësia. Hallin që keni me presidentin është hall i përbashkët, i disa individëve që shumë shpejt do të jenë ortakë apo banorë të ndonjë burg të famshëm a të Reçit apo Peqinit, apo të ndërtojë ndonjë të vetin si Escobari. Kjo pjesë që është sot këtej (opozita e re) nuk i bie në mend vettingu, pasi kokërr karameleje nuk kanë marrë.

Edhe luftën që keni me njëri tjetrin nuk na bie mendja fare, keni që në 1942 me Qemal Stafën që keni vrarë dhe prerë njëri tjetrin. Ne do ta kushtëzojmë cdo ndryshim me reformën zgjedhore. Po keni qejf i bëni zgjedhjet edhe në 16 tetor ti bëni qejfin liderit. Do të kushtëzojmë votën edhe për ligjet e reformës në drejtësi edhe për të shpallur shokun Mehmet armik dhe për ti vënë prangat te komiteti qendror vetëm me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Të gjithë, nëse meritojnë të shkojnë në burgun e Recit, rruga e mbarë qoftë” tha Murrizi.