Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten do të jetë një ditë e qetë, jeni të lodhur dhe të shqetësuar dhe kjo mund të sjellë disa provokime në çift. Për sa i përket punës, do ta gjeni veten duke debatuar me dikë. Keni idetë e duhura, por shpjegimet tuaja janë konfuze.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten në këto ditë i jeni përkushtuar shumë asaj që duhet të bëni dhe i keni kushtuar pak vëmendje dashurisë. Lëreni veten të shkojë. Për sa i përket punës, duhet të dilni përpara dhe të propozoni idetë tuaja.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten bëni disa lëvizje në dashuri, guxoni më shumë. Nëse nuk keni një lidhje, kjo ndodh sepse nuk e dëshironi ose nuk shikoni përreth. Në orët në vijim priten shumë kënaqësi në punë. Mos e kufizoni veten në rutinën e zakonshme, por përveshni mëngët.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Diskutimet në dashuri kanë mbaruar dhe ju i keni idetë më të qarta. Situata e punës është e lehtë për t’u menaxhuar. Mund të ketë disa probleme financiare. Ndoshta keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani pjata juaj po qan.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Do të jetë një ditë pozitive, më në fund Hëna është e favorshme dhe ju dëshironi shumë të bini në dashuri. Nëse nuk ka probleme, afrohuni me ata që ju duan. Për sa i përket punës, mund të ketë ndonjë diskutim, por idetë e mira lindin edhe nga keqkuptimet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Nëse keni disa probleme me partnerin, do të keni mundësi të rikuperoheni në orët në vijim. Për sa i përket punës, një lajm i mirë, do të jetë premtues gjatë gjithë muajit. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka do të shkojë mirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Sot beqarët i pret një ditë e mirë, përfitoni nga kjo janë të gjitha mundësitë për një takim interesant. Qielli është shumë premtues në vendin e punës nëse nuk ju pëlqen ajo që bëni, është koha të shikoni diku tjetër. Ndoshta mund të filloni aventura të reja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Pritet një ditë e shkëlqyer në dashuri për ata që janë beqarë histori të bukura dashurie mund të lindin mes dashurisë me shikim të parë dhe njohjeve. Për sa i përket punës, duhet të përpiqeni të jeni më të saktë dhe të shkoni deri në fund me projektet tuaja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten ka një lajm të mirë në dashuri. Çiftet që kishin pasur disa probleme mund të fillonin përsëri një fillim të mirë. Ata që duan një fillim të ri, megjithatë, duhet të fillojnë të shikojnë përreth. Sa i përket punës, ajo që do të nisë në orët e ardhshme do të jetë premtuese.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten nëse jeni në një lidhje jozyrtare, bëni kujdes në orët e ardhshme dikush mund të përfshihet. Sonte ju dëshironi të jeni vetëm. Si gjithmonë, jeni ju që duhet të drejtoni shtëpinë, kujdes me ofertat e punës.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Do të jetë një ditë pozitive, dashuria mund të ndodhë në momentet më të pamendueshme, edhe nëse nuk shikoni përreth. Një ndarje mund t’ju çlirojë. Vërini në praktikë idetë e punës që po mendoni në këto orë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten jeni duke pritur për një rikthim romantik, por jeni të sigurt se ia vlen dhe se është e mundur? Kur bëhet fjalë për punën, Peshorja ose Gaforrja duan vëmendjen tuaj. Mund të shfaqen mundësi të shkëlqyera.