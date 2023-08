Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Bëhuni gati për këtë ditë e cila do jetë plot emocione. Në punë, ndaloni mendimet dhe paranojën, vendoseni veten në një humor festash sepse pushimet po afrohen gjithnjë e më shumë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten dashuria mund të shkojë më mirë, por tani për tani duhet të jeni të kënaqur. Në punë ka ende shumë gjëra për të bërë, por më mirë të mos bëni panik.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Mund të jeni duke përjetuar një moment stresi, por duhet të gjeni forcën dhe durimin për të dalë prej tij. Kënaqësia vjen në punë, ndaj jo më ankesa. Jo çdo gjë shkon ashtu siç do të dëshironit, por së shpejti shumë gjëra rregullohen. Do të arrini të hiqni kënaqësi të mëdha.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten surprizat e bukura vijnë në dashuri, ndaj lëreni veten të pushtoni nga emocionet. Në punë po i arrini objektivat, jeni në rrugën e duhur, vazhdoni kështu.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten, gjithçka po shkon mirë në punë edhe nëse keni pasur disa dhimbje koke kohët e fundit. Dashuria, nga ana tjetër, po e neglizhoni pak, kështu që kthehuni te kaloni kohë me gjysmën tuaj më të mirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Është një ditë për t’iu përkushtuar vetes dhe gjërave që ju pëlqejnë. Merrni një moment për t’u çlodhur për veten tuaj dhe organizoni diçka të këndshme për të bërë me partnerin tuaj. Keni nevojë për pushim dhe relaksim, në fund të fundit jemi në mes të gushtit ndaj pushoni dhe mbushni bateritë tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Jupiteri nuk do të jetë më në opozitë. Ky është një lajm i mirë për këdo që po përballet me një fazë disi të ngadaltë sentimentale. Në punë nuk do mungojnë lajmet. Do vijnë ditë të mira

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Fillimi i vitit do të jetë paksa i ndërlikuar, është më mirë të shmangni komplikimet dhe të mos merrni qëndrime krenare. Kjo është gjëja më e mirë. Ndaloni së banuari në të kaluarën. Për sa i përket punës, dëshira për të ndryshuar ka dalë në sipërfaqe prej disa kohësh, por duhet pasur kujdes nga hapat e nxituar.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të ejten pasione të mëdha vijnë në këto ditë. Dëshira për aventura është shumë e fortë, ekziston mundësia e fillimit të një lidhjeje “ekstra”, që shkon përtej lidhjes së përditshme. Shumë mundësi do të krijohen në fund të këtyrë ditëve.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Një mësim që nuk duhet harruar kurrë. Dashuria është shumë e rëndësishme në jetën e secilit. Nga e enjtja Saturni do të jetë i favorshëm dhe më pas do të mbërrijë një tranzit i këndshëm i Jupiterit. Ndaj nëse ka pasur keqkuptime me partnerin në ditët e mëparshëm, nuk duhet të humbni durimin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Venusi do të jenë në formë të shkëlqyer, edhe nëse agjitacioni dhe intoleranca do të shfaqen në periudha të caktuara të vitit. Në pjesën qendrore të gushtit, drita jeshile për pasionin. Për sa i përket punës, ne jemi në kërkim të horizonteve të reja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Çiftet në vitin 2023 janë më të fortë se zakonisht. Më në fund shqetësimet në lidhje me sferën sentimentale largohen dhe ata që kanë disa kohë vetëm duhet të fillojnë të shikojnë përreth. Përgjigjet kanë ardhur që në ditët në vijim. Surpriza shkëlqyese që mbërrijnë.