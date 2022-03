Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një bashkëbisedim me qytetarët për të informuar punonjës në sektorë të ndryshëm për paketën e rezistencës sociale, ndërhyrjet e qeverisë dhe efektet e krizës ndërkombëtare në ekonomi.

Bashkëbisedimi i kryeministrit është paralajmëruar të nisë në orën 10:00, një orë para protestës së qytetarëve kundër rritjes së çmimeve dhe me sa duket vjen me qëllimin për të zbutur revoltën e shqiptarëve të pakënaqur me situatën ekonomike në vend.

Kryeministri Edi Rama prezantoi dje Paketën e Rezistencës Sociale, ndaj pasojave të krizës globale energjetike, si edhe të luftës në Ukrainë, mbi çmimet. Përmes masave konkrete me veprim të menjëhershëm, paketa kompenson rritjen e çmimeve të shportës për pensionistët sipas kategorive të përcaktuara, familjet në skemën e ndihmës ekonomike, personat me aftësi të kufizuar; ofron mbështetje për fermerët dhe bizneset e vogla, si dhe financon mburojën e çmimit të energjisë për konsumatorët familjarë dhe bizneset e vogla.