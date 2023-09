Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Gjatë orëve të ardhshme do të jeni shumë simpatikë dhe magnetikë, do të arrini të tërhiqni vëmendjen e një personi të veçantë dhe do të mund të luani letrat tuaja në maksimum. Ajo që po përjetoni është një periudhë në të cilën do të ishte turp të mos i hapni vetes mundësi të reja, jo vetëm sentimentale por edhe profesionale.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën duhet të komunikoni me partnerin tuaj. Nëse ka ndonjë problem ose çështje të pazgjidhura, do të ishte më mirë të zgjidhni gjithçka menjëherë dhe të flisni. Tregoni gjithçka që keni për të thënë me qetësi dhe sinqeritet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën, ju pret një ditë plot energji dhe vitalitet. Në këto kushte mund të keni vetëm avantazhe dhe përfitime. Nëse punoni në një sektor ku kreativiteti është thelbësor, do të keni ide të shkëlqyera për të vënë në lojë për të arritur qëllimet tuaja ambicioze.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën nëse gjatë orëve në vijim ju ndodh ndonjë problem financiar ose shëndetësor, mos u shqetësoni shumë. Përpiquni të mbani gjallë shpirtin tuaj aventurier dhe përballojini këto sfida me guxim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën jeni në formë të shkëlqyer dhe keni një dozë të shkëlqyer energjie. Ka një pasion dashurie për t’u rindezur, me shanse të shkëlqyera suksesi. Për sa i përket punës, vazhdoni në rrugën tuaj dhe mos i humbisni qëllimet tuaja, nuk do të kalojë shumë kohë para se të arrini një qëllim.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën jeni në një moment të mirë nga pikëpamja sentimentale dhe në humor për surpriza. Organizoni një për partnerin tuaj. Dikush mund të shkonte përtej pritjeve të tij dhe të merrte gjëra, qoftë edhe të vogla, që nuk e kishte menduar kurrë se do t’i kishte.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën kjo është një periudhë delikate si në punë ashtu edhe në dashuri. Nga njëra anë ka sfida të rëndësishme për të çuar përpara ose një ngërç për t’u kapërcyer me durim, nga ana tjetër konflikte të mundshme me partnerin tuaj për shkak të mendimeve të ndryshme për një çështje.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën jeni aq magjepsës në këtë periudhë sa do të tërhiqnit edhe objektet e pajetë! Ju keni një magnetizëm të jashtëzakonshëm, përfitoni prej tij për t’u afruar më shumë me personin që ju pëlqen ose për të bërë takime të reja me shanse shumë të larta suksesi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do jeni plot energji dhe mezi prisni të përfitoni nga kjo forcë për aktivitetet tuaja më të rëndësishme. Kthehuni te projektet që kishit ndërprerë (nëse i kishit ndërprerë) për t’iu përkushtuar pushimit, qëllimet po afrohen dhe më afër! Gjithashtu një ditë perfekte për dashurinë, organizoni një mbrëmje romantike apo një dalje të veçantë me partnerin tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën ndoshta ka ardhur koha për të bërë pak pushim, sidomos ata që nuk janë ndalur as në gusht! Në punë po krijohen situata të pakëndshme… Sfidat e radhës do të duhet të përballen me vendosmëri dhe qëndrim të duhur.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën mos e lini veten të dekurajoheni lehtë. Pajtueshmëria juaj me të tjerët është në një ditë të mirë dhe përshtatshmëria juaj po bën një punë të mirë për të vazhduar. Mundohuni të qëndroni të fokusuar në shëndetin dhe financat tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën krijimtaria juaj po ngrihet në qiell dhe me siguri nuk ju mungon mençuria. Mund të ketë pak butësi në horizont, ndërsa për sa i përket shëndetit ndoshta duhet të jeni më të kujdesshëm.