Nje tjeter aksident ka ndodhur ne aksin rrugor Lezhe-Shkoder, prane kryqezimit te Gjadrit. Ne aksident jane perfshire dy automjete e per pasoje ka mbetur i plagosur 1 person, i cili eshte derguar me urgjence per ndihme mjekesore ne spital. Ky eshte aksidenti i dyte qe ndodh ne te njejtin vend gjate dites se sotme, me nje bilanc tre persona te plagosur. Te te dyja rastet po vijojne hetimet per zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave te ketyre aksidenteve.