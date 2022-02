Në takimin konsultativ të zhvilluar në zonën e Rrethinave, banorët shprehen problematika të shumta që bashkia aktuale por dhe ato të 30 viteve në Shkodër, e kanë harruar ketë zonë ndonëse janë vetem pak kilometra nga qyteti.

Në takim krah Angonit ishte dhe kryetari i bashkisë së Malësisë së Madhe Tonin Marinaj dhe Nën prefekti i Malësisë së Madhe Hysen Hysaj të cilët vlerësuan se vota për përfaqësuesen e Partisë Socialiste është garanci për investime.

Angoni garantoi banorët se ndryshe nga sa është bërë deri tani, Rrethinat do të trajtohen me prioritet dhe nuk do lihen në harresë.