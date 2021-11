Jo nuk është Dua Lipa. Vajza në fotot e mëposhtme quhet Hilda Kërtalli dhe është një blogere nga Tirana. Ajo ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve për shkak të ngjashmërisë së madhe që ka me yllin e muzikës pop.

Edhe pse shumë njerëz, i vënë në pah tiparet e ngjashme me Duan, Hilda mendon se nuk ka ngjashmëri me të. Së fundmi, ajo ka rikrijuar disa nga look-et e këngëtares me famë botërore dhe duken si dy pika uji.