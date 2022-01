Diamanti i zi 555,55 karatësh që vjen me të vërtetë jashtë kësaj bote është zbuluar nga shtëpia e ankandit Sotheby’s Dubai. Perlë e rrallë, të cilën Sotheby’s e ka quajtur “Enigma”, besohet të ketë ardhur nga hapësira e jashtme, ose e krijuar nga një përplasje meteorike ose nga një asteroid “mbajtës diamanti” që u përplas me Tokën.

Një diamant i zi me fytyrë natyrale i kësaj madhësie është një “dukuri jashtëzakonisht e rrallë”, sipas Sotheby’s, i cili pret që ai të shitet deri në 5 milionë £ (6.8 milionë dollarë) kur të dalë në shitje në shkurt në Londër, pasi të ekspozohet në Dubai dhe Los Anxhelos.

Blerësi misterioz shpenzon 12.3 milionë dollarë për një diamant 101 karat dhe paguan në kriptomonedhë.

Diamantet e zeza, të njohur edhe si diamantet Carbonado, mund të datohen midis 2.6 dhe 3.8 miliardë vjet më parë dhe kanë sasi gjurmë të azotit dhe hidrogjenit, elementë që gjenden në hapësirën ndëryjore. Ato përmbajnë gjithashtu osbornit, një mineral i pranishëm në meteorite.

Nikita Binani, specialiste e bizhuterive në Sotheby’s në Londër, e quajti diamantin “një fenomen të vërtetë natyror”.

“Shitja e tij përfaqëson një mundësi një herë në jetë për të përvetësuar një nga mrekullitë më të rralla kozmike miliardavjeçare të njohura për njerëzimin,” tha ajo në një deklaratëpër shtyp të hënën. CNN shkruan se forma e diamantit është frymëzuar nga simboli i palmës së Lindjes së Mesme të Hamsa. Përveç 555,55 karatëve të tij, ai gjithashtu përmban saktësisht 55 aspekte ose fytyra.

Diamantet e zeza që janë me fytyra janë shitur në të kaluarën me çmime që tejkalojnë 10,000 £ (13,600 dollarë) për karat, tha Sotheby’s për CNN.

Diamanti do të jetë i hapur për ofertë online nga 3 deri më 9 shkurt dhe shtëpia e ankandeve tha se do të pranojë kriptomonedhën si pagesë. Lëvizja pason me shitjen e një diamanti 101 karatësh, të quajtur “The Key 10138”, i cili u bë xhevahiri më i shtrenjtë i blerë ndonjëherë me kriptovaluta kur u shit vitin e kaluar, sipas Sotheby’s. Një numër i shtëpive të ankandeve kanë filluar të mirëpresin kriptovalutat.