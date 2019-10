Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të Lartë (A) atmosferik me qendër kryesore në ishujt Britanikë e cila po influencon mot të kthjellët në vendin tonë .

Moti do të jetë me kthjellime në zonat e ulëta dhe vranësira të pakta në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Veri (N) me shpejtësi 10 -20m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 5 lartësi vale 1,0 deri në 2,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë të qëndrueshme.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 5/20°C

Zonat e ulëta 10/27°C