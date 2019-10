Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura dhe reshje shiu të përqëndruara në zonën Jugperëndimore.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim me shpejtësi maksimale 8 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,5- 0,8 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 8/16°C

Zonat e ulëta 10/23°C

Zonat bregdetare 15/23°C