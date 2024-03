Njihuni me parashikimin e motit për këtë të shtunë

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e shtunë vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike.

Moti parashikohet i kthjellët në mesditë e më pas alternime vranësirash mesatare e hera –herës të dendura të tipit të lartë transparente.

Era do të të fryjë me drejtim juglindje-jugperëndim me shpejtësi 1-5m/sek, përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi 8-10 m/sek, duke u shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.

Mjegull/mjegullinë në zonat luginore në orët e mëngjesit.

Temperaturat parashikohen: