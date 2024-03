Për ditën e enjte vendi ynë do të nikohet nga periferia e presionit të ulët atmosferik dhe e masave ajrore të ftohta dhe relativisht të lagështa.

Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-6m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi deri 8-10m/sek shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -1 deri 15°C

në zonat e ulëta 1 deri 20°C

në zonat bregdetare 5 deri 20°C