Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten dita do të nisë me këmbën e djathtë dhe do të nisë një fundjavë që premton të jetë shumë interesante për dashurinë. Yjet do të jenë në anën tuaj, do të vendosni se çfarë të bëni, nëse do të vazhdoni një lidhje apo do të filloni një histori të rëndësishme. Ditët në vijim do të sjellin harmoni në marrëdhëniet emocionale, në familje, mes prindërve dhe fëmijëve. Nervoz për një çështje ende të pazgjidhur parash.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten Demi do të duhet të detyroni veten të qëndroni të qetë. Nëse ka sqarime për t’u adresuar në familje, do të jetë më mirë të prisni të dielën, kur Hëna do të jetë më e mirë. Në punë duhet të keni një fytyrë të mirë nëse vazhdon të ketë mosmarrëveshje për paratë dhe shpenzimet. Ju duhet të kërkoni këshilla nga ata që mund t’ju ndihmojnë vërtet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Jupiteri që kalon në shenjën tuaj paralajmëron një evolucion në punë. Nëse në dashuri do të duhet të vazhdoni të përballeni me një Venus të kundërt, në sferën profesionale. Ky qiell flet për sukses, por për aq kohë sa ju ndryshoni. Nuk mund të bëni më të njëjtat gjëra që keni bërë më parë, duhet të filloni të punoni në projekte të reja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten do të keni në krah një qiell që është pothuajse plotësisht i lirë nga telashet, një vit i 2025-ës që premton të jetë emocionues. Mos u dekurajoni nëse ka pengesa të vogla në orët e ardhshme, disponimi juaj nuk do të jetë më i miri. Në përgjithësi, fundi i vitit 2024 do të jetë veçanërisht premtues. Tani mund të çoni me sukses një ide të mrekullueshme, një projekt ambicioz.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Yjet ju bëjnë veçanërisht ambicioz në këto 24 orë, duke ju shtyrë të luftoni për atë që dëshironi. Edhe puna ku mund të vijnë njohje të rëndësishme është e mirë, vetëm kini kujdes të mos e teproni. Në dashuri ka nevojë për më shumë mirëkuptim dhe dialog, sidomos nëse kohët e fundit ka pasur keqkuptime. Energjia juaj është e lartë, por mos harroni të kujdeseni për veten.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në këto 24 orë ndiheni veçanërisht analitik, gati për të zgjidhur çdo problem me saktësi. Puna kërkon përqendrim, por do të keni forcën për të përballuar çdo sfidë. Në dashuri është e rëndësishme të shmangni kritikat e tepërta, ëmbëlsia do të jetë çelësi për ruajtjen e harmonisë. Yjet favorizojnë takime të reja për beqarët. Mos harroni t’i jepni vetes pak relaks, sidomos drejt mbrëmjes.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Dita hapet me perspektiva të reja në vendin e punës, përfitoni nga ajo për të nxjerrë në pah aftësitë tuaja! Në dashuri mund t’ju duhet të përballeni me debate, por me pak takt do të arrini të gjeni një kompromis. Yjet ju ftojnë të jeni më të durueshëm dhe më pak impulsivë. Familja do të kërkojë më shumë vëmendje por do arrini të menaxhoni gjithçka me ekuilibër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Intuita do t’ju çojë larg, përgatituni të kapni çdo detaj të një situate nga e cila mund të përfitoni shumë. Është në punë që intuitat tuaja do të jenë veçanërisht të dobishme, duke ju çuar në zbulimin e zgjidhjeve të papritura. Në dashuri, emocionet janë intensive, përdorni ato për të forcuar lidhjen me partnerin tuaj! Shmangni nxitjen e tensionit të panevojshëm dhe fokusohuni në gjërat pozitive.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Yjet ju bëjnë veçanërisht entuziastë dhe të etur për të eksploruar mundësi të reja. Në vendin e punës është koha ideale për të planifikuar të ardhmen, megjithëse do të ishte më mirë të shmangni lëvizjet e rrezikshme. Në dashuri mund të ndiheni pak të shpërqendruar, bëni kujdes të mos e neglizhoni partnerin. Miqësia do të luajë një rol themelor duke ju ofruar mbështetje të paçmuar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Jeni të fokusuar në qëllimet tuaja, asgjë nuk mund t’ju ndalojë tani! Në vendin e punës hapen rrugë të reja, por do t’ju duhet të tregoni qëndrueshmëri dhe përkushtim. Në dashuri ka nevojë për më shumë vëmendje ndaj partnerit, gjestet e vogla mund të bëjnë ndryshimin, mos merrni asgjë si të mirëqenë (siç sugjerohet për miqtë e Shigjetarit).

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Jeni në një fazë krijuese dhe inovative që ju shtyn të kërkoni zgjidhje të veçanta dhe jokonvencionale. Në vendin e punës idetë tuaja do të vlerësohen, përpiquni t’i prezantoni në mënyrën e duhur dhe do të keni sukses dhe fat! Në dashuri ka nevojë për më shumë komunikim dhe më pak impulsivitet. Yjet ju këshillojnë të bëni një pushim për të rimbushur energjinë tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ditë ideale për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të rregulluar jetën tuaj! Në punë është koha e duhur për t’u fokusuar në projekte të rëndësishme dhe për të kërkuar bashkëpunime të reja. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për mirëkuptim më të madh, ndaj mos hezitoni të flisni hapur me partnerin.