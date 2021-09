Kryeministri Edi Rama pasi prezantoi sot skuadrën e re qeverisëse, në një intervistë për ‘Opinion’ deklaroi se shumë prej atyre ministrave në disa raste i kanë thënë edhe ‘jo’.

Sipas tij, në diskutime të ndryshme, këtë zyrtarë, pa përmendur emra, kanë dhënë opinionin e tyre, krejt të kundër me të.

“Sikur mos të ishim ndërhyrë sot Shqipëria do të ishte njësoj. Sikur mos të kishim ndërhyrë, sot shqiptarët do të duhet të vazhdonin të mbanin radhë kilometrike për të marrë çdo shërbim. Ka akoma radhë për disa shërbime. Sot merrem pa radhë disa shërbime, dhe nga xhepi, nga telefonat. Sikur mos të kishim ndërhyrë në kohën e karantinës, do kishte qenë e pamundur që ne të përballonim karantinën. Rruga e duhur është dixhitalizimi i shërbimeve. Ky cikël dot ë mbyllet në këtë mandat. Askush nuk do të ketë më nevojë për të shkuar në zyra, me përjashtim të disa shërbimeve. Po jap një shembull, se mund të jap shumë se nga pikëpamja në raport me të shkuarën, situata është më mirë se ça ishte. Sa i përket sensit vetëkritik në raport me problematikat, unë e kam bërë gjithmonë. E kam bërë kur ka qenë momenti, dhe kjo më mban në vijimësi dhe alert. Këto fenomene janë dhe duhen luftuar. Përjashto dy vajzat që janë ministrja e re për rininë dhe fëmijët dhe ministrja për Sipërmarrjen, që s’kanë pasur asnjë eksperiencë pune ende, të gjithë ata që sheh atje, përfshirë edhe ministren e re të financave dhe të Bujqësisë, kanë thënë edhe; ‘jo’. Ne bëjmë shumë diskutime. Ne ndryshe nga e kaluara, nuk bëjmë telenovela. Bëjmë shumë debat. ‘Jo’-ja lidhet me çdo rast kur unë diskutojë me ministrat, me grupe për një çështje që i lidh të gjithë bashkë, për një zgjidhej të caktuar. Unë mund të hyjë në diskutim me një mendje dhe dal me një mendje tjetër. Pasi ai që kam përballë thotë; jo ka një zgjidhje kështu.”, tha Rama.