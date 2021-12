Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka renditur një tjetër arsye se përse e ka cilësuar buxhetin e vitit 2022 si anti-social dhe ka refuzuar ta dekretojë atë.

Sipas kreut të shtetit në këtë buxhet është parashikuar të rritet fondi total i PPP-ve nga 636.8 miliardë lekë, në 830.9 mld lekë. Ndërsa po ashtu, shton se do të ketë zero rritje reale për mbi 930 mijë qytetarë që jetojnë me të ardhura nën 5.5 USD.

Postimi i Metës:

“Buxheti 2022” ËSHTË ANTISOCIAL.

RRITET fondi total i PPP-ve nga 636.8 miliard lekë, në 830.9 miliard lekë.

ZERO rritje reale për 930,457 qytetarë, që jetojnë me të ardhura nën 5.5 USD.