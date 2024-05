Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën kjo javë në mes të majit do t’ju sjellë energji shtesë. Ata që kanë përjetuar një krizë dashurie nuk janë më të kënaqur me një lidhje të caktuar dhe ka të ngjarë të duan t’i japin fund çështjes njëherë e mirë deri në fund të majit.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën jeni shumë i lodhur, nuk do arrini të bëni gjithçka që dëshironi, lini hapësirë ​​edhe për relaksim, mundësisht me personin që doni. Ata që prej disa kohësh janë vetëm do të mund të lëvizin në orët në vijim falë ndihmës së yjeve.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën dashuria po kalon një moment delikat në këto orë dhe çiftet më të forta dhe më të qëndrueshme kanë pasur një periudhë ndarjeje në të shkuarën e afërt. Yjet gjatë kësaj jave të majit do ju japin forcë të madhe dhe pak më shumë qetësi për të përballuar situatat.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju pret një javë e bukur me një dëshirë të madhe për të dashuruar, disa prej jush mund të nisin një projekt të madh sentimental. Ata që kanë fatin të kenë në krah partnerin e duhur mund të verifikojnë stabilitetin e një dashurie. Do t’ju duhet të diskutoni rolin tuaj në një kompani ose një çështje kontraktuale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën ju pret një javë e shënuar nga hëna në aspektin pozitiv, Dielli gjithashtu do të kthehet për të favorizuar shenjën tuaj vetëm me njëfarë pasigurie ekonomike që mund të vonojë një projekt të madh dashurie.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën gjatë kësaj jave do t’ju duhet të reflektoni për gjërat që duhet të bëni. Afërdita fillon një tranzit të favorshëm në shenjën tuaj dhe sjell lajme pozitive dhe pak qetësi provinciale. Keni plane të mëdha në mendje, por ka njerëz rreth jush që nuk i mbështesin të gjitha idetë tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën në këtë moment keni një nevojë shumë të fortë për të sqaruar situatat e pazgjidhura dhe ky qiell ju bën të kuptoni se të heshtësh nuk është më aq e lehtë. Nuk jeni të sigurt për disa situata dhe ndoshta keni një marrëdhënie të komplikuar me një person.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën ju presin disa ditë veçanërisht të ndrydhura. Duhet të kapërceni një problem fizik dhe të qëndroni larg njerëzve të komplikuar. Ata që ndiheshin të sëmurë mes të hënës së kaluar, të martës dhe të mërkurës, tani mund të përjetojnë një qetësi shpirtërore dhe të shmangin stresin e panevojshëm. Venusi është gati të fillojë një tranzit të rëndësishëm.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën një javë intriguese dhe rikuperimi po nis me zhvillime interesante edhe në dashuri. Për sa i përket punës, keni shumë dyshime, ka nga ata që duan të shesin ose të blejnë dhe ende nuk dinë saktësisht se çfarë të bëjnë. Kur ka kaq shumë konfuzion në ajër, zgjidhja më e menjëhershme është të shkëputeni nga çështjet që mund të krijojnë siklet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën ju pret një javë disi e shqetësuar, ata që duhet të bëjnë një zgjedhje mes dy historive të dashurisë do të përjetojnë një situatë konflikti. Në 15 ditët e ardhshme të këtij muaji maj mund të analizoni në detaje gjithçka që ju ka ndodhur së fundmi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën të gjitha zgjedhjet që bëni në këtë periudhë nuk janë të lehta për t’u menaxhuar, jeni duke përjetuar disa situata konflikti por keni një energji të madhe që ka të bëjë me dashurinë dhe miqësitë. Për sa i përket punës, do të keni dyshime të mëdha për t’i zgjidhur gjatë orëve të ardhshme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën po përpiqeni të bëni vetëm minimumin sepse në familje ka tensione për t’u zgjidhur, përpiquni të mos arrini në punë shumë të lodhur për të pasur situata të pakëndshme. Ata që punojnë si punonjës mund të kenë diçka shtesë në pjesën e fundit të muajit. Shërimi në horizont edhe në dashuri.