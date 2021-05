Zbardhen disa detaje te reja per vrasjen e 25-vjeçarit Emiljano Ndout ne Bardhaj te Shkodres. Autori i dyshuar Mark Kodra sipas burimeve e ka qelluar viktimen me automatik kallashnikov pasi pretendon se 25 vjeçari kishte kohe qe e mundonte. “Nuk e durova me. Ma kishte sjelle te hunda”, ka deklaruar autori ne momentin e arrestimin nga policia e Shkodres.

Ne fjalet e para autori ka deklaruar se viktima para se ta vriste i ka kaluar me nje motorr perpara shtepise duke bere shume zhurme. 47 vjeçari ka treguar se ne ate moment ka marre armen automatik kallashnikov dhe ka dale nga banesa si dhe ka qelluar ne drejtim te Emiljano Ndout duke e lene te vdekur ne vend.

Sipas burimeve dyshohet se me perpara viktima ka ngacmuar vajzat e shtetasit Mark Kodra dhe se palet edhe me perpara kane debatuar per kete çeshtje. Familjaret e autorit te dyshuar deklaruan se 47 vjeçari ka menduar se 25 vjeçari nuk ka vdekur ndaj eshte futur serish ne banese.

Sipas burimeve autori ka qendruar ne shtepi pas vrasjes dhe prane vetes afer divanit mbante edhe armen me te cilin kreu vrasjen si dhe nuk ka tentuar te fshihet.