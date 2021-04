POSTIMI I HELIDON BUSHATIT

Sot dhe çdo ditë me njerëzit e zakonshëm të Postribës.

Janë njerëzit e fitores. Bashkimin më të madh po e gjej, po e ndjej, po e shoh, po e prek me çdo qytetar që bashkohet.

Historinë e padrejtë të këtyrë 8 viteve e shoh në fytyrën e Postribës. Por aty gjej vendosmërinë se kësaj historie i ka ardhur fundi. Banorët e Postribës do t’i kthejnë hakun që meriton qeverisjes së turpit. Jemi shumë, jemi bashkë!

#VotoniPartinëDemokratike