POSTIMI I HELIDON BUSHATIT

Albumi i shpresës. Me këtë super rini, hodhëm pas Shkodrën e Frikës. Kanë zgjedhur përballjen me të keqen, jo largimin! Ndezëm shkëndijën e ndryshimit. Janë fytyra e fitores sonë. 25 Prilli do të jetë festa e tyre. A ka ndonjëri dyshime se kjo nuk është fitorja e tyre?