Varianti Omicron i koronavirusit po përhapet më shpejt se varianti Delta dhe po shkakton infeksione tek njerëzit tashmë të vaksinuar ose që janë shëruar nga sëmundja COVID-19, tha kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).

“Tani ka prova të qëndrueshme se Omicron po përhapet dukshëm më shpejt se varianti Delta,” tha drejtori i përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus në një konferencë shtypi për gazetarët me bazë në Gjenevë, të mbajtur në ndërtesën e re të selisë së saj.

“Dhe ka më shumë gjasa që njerëzit e vaksinuar ose të rikuperuar nga COVID-19 të infektohen ose të riinfektohen,” tha Tedros.

Shkencëtari kryesor i OBSH-së Soumya Swaminathan tha se varianti po shmangte me sukses disa përgjigje imune, që do të thotë se programet përforcuese që po zbatohen në shumë vende duhet të synohen ndaj njerëzve me sistem imunitar më të dobët.

Omicron duket se është më i mirë në shmangien e antitrupave të krijuar nga disa vaksina COVID-19, por ka forma të tjera imuniteti që mund të parandalojnë infeksionin dhe sëmundjet, thanë zyrtarët e OBSH-së.

“Ne nuk besojmë se të gjitha vaksinat do të bëhen plotësisht joefektive,” tha Swaminathan.

Eksperti i OBSH-së Abdi Mahamud shtoi: “Megjithëse ne po shohim një reduktim të antitrupave neutralizues, pothuajse të gjitha të dhënat tregojnë se qelizat T mbeten të paprekura, kjo është ajo që ne vërtet kërkojmë.” Ndërsa mbrojtja e antitrupave nga disa kurse është minuar, ka pasur shpresë se qelizat T, shtylla e dytë e një përgjigjeje imune, mund të parandalojnë sëmundje të rënda duke sulmuar qelizat e infektuara njerëzore.

Swaminathan, duke iu referuar një trajtimi për njerëzit me këtë sëmundje, tha: “Sigurisht që ka një sfidë, shumë prej monoklonalëve nuk do të funksionojnë me Omicron”. Ajo nuk dha detaje.

Por ekipi i OBSH-së i ofroi gjithashtu pak shpresë botës që përballet me valën e re se viti 2022 do të ishte viti që pandemia, e cila tashmë vrau më shumë se 5.6 milionë njerëz në mbarë botën, do të përfundonte – me zhvillimin e vaksinave të gjeneratës së dytë dhe të tretë, zhvillim të mëtejshëm të trajtimeve antimikrobike dhe risive të tjera.

“(Ne) shpresojmë ta transferojmë këtë sëmundje si një sëmundje relativisht të lehtë që parandalohet lehtësisht, që trajtohet lehtësisht … dhe që mund të përballet lehtësisht me këtë sëmundje në të ardhmen,” tha Mike Ryan, eksperti kryesor i urgjencës në OBSH.

“Nëse ne mund ta mbajmë transmetimin e virusit në minimum, atëherë mund t’i japim fund pandemisë.”

Sidoqoftë, Tedros tha gjithashtu se Kina, ku koronavirusi SARS-CoV-2 u zbulua për herë të parë në fund të 2019-ës, duhet të ofrojë të dhëna dhe informacione në lidhje me origjinën e tij për të ndihmuar reagimin në vazhdim.

“Ne duhet të vazhdojmë derisa të dimë origjinën, duhet të shtyjmë më shumë sepse duhet të mësojmë nga ajo që ndodhi këtë herë në mënyrë që të (bëjmë) më mirë në të ardhmen”, tha Tedros.