Organizata Botërore e Shëndetit propozoi një ekip të ri për të udhëhequr një hetim mbi origjinën e Covid-19 dhe sëmundjeve të tjera pasi përpjekja e fundit u prish nga polemikat.

26 anëtarët e propozuar të grupit kanë eksperiencë në një sërë fushash nga epidemiologjia deri tek biosiguria, tha OBSH të mërkurën.

”Të kuptojmë se nga vijnë patogjenët e rinj është thelbësore për parandalimin e shpërthimeve të ardhshme me potencial epidemik dhe pandemik, e cila kërkon një gamë të gjerë ekspertize”, tha Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Një mision i përbashkët i OBSH-së në Kinë në fillim të këtij viti zbuloi se koronavirusi ndoshta u përhap nga lakuriqët e natës tek njerëzit. Edhe pse ekipi e konsideroi një incident laboratorik, drejtori i OBSH bëri thirrje për kërkime të mëtejshme.

Presidenti amerikan Joe Biden ka kritikuar Kinën për përpjekjet e mëdha për të kuptuar gjenezën e SARS- COV-2, ndërsa Kina ka akuzuar SHBA dhe aleatët e saj për fajësimin për një pandemi që ka vrarë gati 5 milionë njerëz në nivel global.

Tedros ka thënë se shkencëtarët ende nuk kanë të dhëna të përpunuara për infeksionet e mundshme në fund të vitit 2019. OBSH ka propozuar auditime të laboratorëve dhe qendrave kërkimore në Wuhan, qyteti ku u identifikuan rastet e para, si dhe studimet mbi kafshët, njerëzit dhe mjediset mund të ketë luajtur një rol në shfaqjen e koronavirusit.

Studimi i ri do të përballet me pengesa të reja. Pekini ka thënë se do të refuzojë thirrjet për një hetim nëse virusi ka rrjedhur nga Instituti i Virologjisë Wuhan, një strukturë e sigurisë së lartë në periferi të qytetit që po kryente kërkime për koronavirusin.