Franca është bërë vendi i fundit evropian që ka njoftuar se ka ndaluar përpjekjet për të dëbuar refugjatët afganë ndërsa talebanët vazhdojnë të kenë përparime të mëdha në vendin e shkatërruar nga lufta, mes tërheqjes së trupave të huaj.

Zësdhënësja e ministrisë së Brendshmekonfirmoi të enjten se Parisi ndaloi dëbimet në fillim të korrikut, për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë.

Konfirmimi erdhi ndërsa talebanët të enjten morën kryeqytetin e tyre të 10 -të krahinor, qytetin Ghazni vetëm 130 km (80 milje) në jugperëndim të Kabulit, në më pak se një javë. Njoftimi i Francës vjen pasi Gjermania dhe Holanda njoftuan tw mwrkurwn se ata gjithashtu ndaluan dëbimin e refugjatëve afganë.

Ky veprim prek rreth 30,000 refugjatë afganë vetëm në Gjermani. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, Finlanda dhe Suedia, si dhe Norvegjia, anëtare e ZEE -së, gjithashtu kanë ndaluar dëbimet.

Qeveritë në Berlin dhe Amsterdam më parë ishin bashkuar me Austrinë, Belgjikën, Danimarkën dhe Greqinë në një letër që i kërkonte degës ekzekutive të BE -së të “intensifikonte bisedimet” me qeverinë afgane për të siguruar që dëbimet e refugjatëve do të vazhdonin.

“Ndalimi i kthimeve dërgon sinjal të gabuar dhe ka të ngjarë të motivojë edhe më shumë qytetarë afganë të largohen nga shtëpitë e tyre për në BE,” i shkruan ministrat Komisionit Evropian.

Një zëdhënës i Komisionit Evropian më vonë u tha gazetarëve se “i takon secilit shtet anëtar [BE] të bëjë një vlerësim individual nëse një kthim është i mundur”. Përveç tërheqjes nga letra, Gjermania ka thënë gjithashtu se Berlini do të pezullojë 430 milionë euro (505 milionë dollarë) në ndihmë të Afganistanit nëse talebanët kapin Kabulin dhe përpiqen të sundojnë vetëm vendin.

Përfaqësuesi Special i SHBA Zalmay Khalilzad kishte thënë më parë se çdo qeveri talebane që vjen në pushtet me forcë nuk do të njihet nga fuqitë perëndimore.